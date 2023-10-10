Кривов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривов Николай Дмитриевич

Кривов Николай Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1941

Отец: Кривов Дмитрий

Мать: Кривова Агрипина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
07.03.1966

Сын: Кривов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Кривова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
14.01.1968

Дочь: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Кривова Татьяна Дмитриевна

Рождение ребёнка
02.02.1972

Сын: Кривов Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Кривова Татьяна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.