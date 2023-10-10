Кривов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1941
Отец: Кривов Дмитрий
Мать: Кривова Агрипина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1966
Сын: Кривов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Кривова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
14.01.1968
Дочь: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Кривова Татьяна Дмитриевна
Рождение ребёнка
02.02.1972
Сын: Кривов Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Кривова Татьяна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно