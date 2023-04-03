Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Дарья Александрова
Отец ребёнка: Александр Яковлев
Рождение ребёнка
1791
Сын: Семен Александров
Отец ребёнка: Александр Яковлев
Смерть
Неизвестно