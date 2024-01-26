Бурункин Василий Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурункин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1919
Дочь: Бурункина Антонина Васильевна
Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
20.06.1921
Дочь: Бурункина Мария Васильевна
Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна
Рождение ребёнка
10.11.1924
Сын: Бурункин Василий Васильевич
Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна
Смерть
Неизвестно