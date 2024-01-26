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Бурункин Василий Гаврилович

Место рождения

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Бурункин Гаврила Андреевич

Мать: Бурункина Гликерия Гавриловна

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурункин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна

Рождение ребёнка
09.12.1919

Дочь: Бурункина Антонина Васильевна

Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.06.1921

Дочь: Бурункина Мария Васильевна

Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
10.11.1924

Сын: Бурункин Василий Васильевич

Мать ребёнка: Бурункина (Федорова) Елена Федоровна

Львово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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