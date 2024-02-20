Эбель Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эбель Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эбель) Мина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эбель Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эбель Адам Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Эбель) Христина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эбель Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

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