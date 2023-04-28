Горочная Татьяна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горочная Татьяна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горочный Евгений Яковлевич

Отец ребёнка: Горочный Яков

Рождение ребёнка
15.03.1927

Сын: Горочный Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Горочный Яков Викторович

Смерть
Неизвестно

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