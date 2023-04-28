Горочная Татьяна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горочный Евгений Яковлевич
Отец ребёнка: Горочный Яков
Рождение ребёнка
15.03.1927
Сын: Горочный Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Горочный Яков Викторович
Смерть
Неизвестно