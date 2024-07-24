Замешин Иван Васильевич
Место рожденияКоровиха
Дата рождения28.08.1936
Дата смерти18.03.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936
Отец: Замешин Василий
Коровиха
Рожден в деревне Коровиха Варнавинский район,Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Мария Васильевна
Рождение ребёнка
17.12.1961
Дочь: Михеева Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Гусева Мария Васильевна
Смерть
18.03.1983