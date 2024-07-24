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Замешин Иван Васильевич

Место рождения

Коровиха

Дата рождения

28.08.1936

Дата смерти

18.03.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1936

Отец: Замешин Василий

Мать: Замешина Сигаева Мария Васильевна

Коровиха
Рожден в деревне Коровиха Варнавинский район,Горьковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Мария Васильевна

Рождение ребёнка
17.12.1961

Дочь: Михеева Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Гусева Мария Васильевна

Смерть
18.03.1983

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