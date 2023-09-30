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Широбоков Марк Петрович

Место рождения

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

22.03.1809 ст.

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1809 ст.

Отец: Широбоков Пётр

Мать: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1838

Сын: Широбоков Хрисанф Маркович

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1840

Сын: Широбоков Алексей Маркович

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1846

Сын: Широбоков Герасим Маркович

Мать ребёнка: не указана

Ягвай, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1858

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