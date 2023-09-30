Широбоков Марк Петрович
Место рождения
Дата рождения22.03.1809 ст.
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1809 ст.
Отец: Широбоков Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Сын: Широбоков Хрисанф Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Широбоков Алексей Маркович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Широбоков Герасим Маркович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1858