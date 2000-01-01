Синицын Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1905
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сарапулова Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Феденёва Дарья Ефимовна
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Змеева Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульянова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Александра Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Григорьевна
Смерть
1905