Синицын Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицын Ефим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1905

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сарапулова Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Феденёва Дарья Ефимовна

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Змеева Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульянова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Александра Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Григорьевна

Смерть
1905
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