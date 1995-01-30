Тимуршина Резеда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимуршина Резеда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1985

Дочь: Земскова Люция Рустемовна

Отец ребёнка: Тимуршин Рустем Ринатович

Рождение ребёнка
10.07.1987

Дочь: Журавлева Луиза Рустемовна

Отец ребёнка: Тимуршин Рустем Ринатович

Рождение ребёнка
30.01.1995

Сын: Тимуршин Адель Рустемович

Отец ребёнка: Тимуршин Рустем Ринатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимуршин Рустем Ринатович

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