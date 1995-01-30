Тимуршина Резеда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1985
Дочь: Земскова Люция Рустемовна
Отец ребёнка: Тимуршин Рустем Ринатович
Рождение ребёнка
10.07.1987
Дочь: Журавлева Луиза Рустемовна
Отец ребёнка: Тимуршин Рустем Ринатович
Рождение ребёнка
30.01.1995
Сын: Тимуршин Адель Рустемович
Отец ребёнка: Тимуршин Рустем Ринатович
Бракосочетание
Неизвестно