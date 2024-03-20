Enmann Theodor Wilhelm
Место рожденияWolmar, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения21.05.1821
Дата смерти27.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1821
Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
06.07.1821
Бракосочетание
23.07.1847
Жена: Энманн Наталия Романова
Werro, Livonia, Russian Empire
Рождение ребёнка
03.05.1848
Дочь: Schokhoff Sophie
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.07.1849
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1852
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.01.1854
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Пернов
Рождение ребёнка
30.08.1856
Сын: Энман Александр Федорович
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1857
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.01.1861
Дочь: Marie
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.11.1864
Сын: Enmann Wilhelm
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Pärnu, Pärnu County, Estonia
Рождение ребёнка
13.04.1866
Сын: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)
Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
27.10.1883
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Похороны
01.11.1883
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония