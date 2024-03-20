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Enmann Theodor Wilhelm

Место рождения

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

21.05.1821

Дата смерти

27.10.1883

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1821

Отец: Enmann Wilhelm Ferdinand

Мать: Enmann Constantie Elisabeth

Wolmar, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
06.07.1821
Бракосочетание
23.07.1847

Жена: Энманн Наталия Романова

Werro, Livonia, Russian Empire
Рождение ребёнка
03.05.1848

Дочь: Schokhoff Sophie

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
22.07.1849

Сын: Энман Евгений Федорович

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Ряпина, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.06.1852

Сын: Энман Федор Федорович

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
05.01.1854

Сын: Энман Виктор Фёдорович

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Пернов
Рождение ребёнка
30.08.1856

Сын: Энман Александр Федорович

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
15.09.1857

Сын: Энман Георгий Федорович

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
02.01.1861

Дочь: Marie

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Рождение ребёнка
28.11.1864

Сын: Enmann Wilhelm

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Pärnu, Pärnu County, Estonia
Рождение ребёнка
13.04.1866

Сын: Enmann Theodor Wilhelm (Федор Федорович)

Мать ребёнка: Энманн Наталия Романова

Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Смерть
27.10.1883
Пернов, Лифляндия, Российская Империя
Похороны
01.11.1883
Кладбище Святого Николая, Пярну, Эстония
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