Салмашева (Зимарёва) Пелагея Пахомановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмашева (Зимарёва) Пелагея Пахомановна

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Место рождения

Могилёвская губерния, Беларусь

Дата рождения

1883

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
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Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Могилёвская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
22.02.1922

Сын: Салмашев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Салмашев Григорий Прокопьевич

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1930 или 1932

Дочь: Салмашева Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Салмашев Григорий Прокопьевич

Лермонтовка, Бикинский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салмашев Григорий Прокопьевич

Их сосватали. Старше мужа на 8 лет.
Смерть
1967
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
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