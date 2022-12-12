Салмашева (Зимарёва) Пелагея Пахомановна
Место рожденияМогилёвская губерния, Беларусь
Дата рождения1883
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Могилёвская губерния, Беларусь
Рождение ребёнка
22.02.1922
Сын: Салмашев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Салмашев Григорий Прокопьевич
Рождение ребёнка
1930 или 1932
Дочь: Салмашева Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Салмашев Григорий Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Их сосватали. Старше мужа на 8 лет.
Смерть
1967
Снарский, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край