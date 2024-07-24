Якименко Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Якименко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дина Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван
Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Якименко Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якименко Александр Иванович
Отец ребёнка: Якименко Иван
Рождение ребёнка
С 1915 по 1917
Дочь: Комиссарова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Якименко Иван
Смерть
Неизвестно