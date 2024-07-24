Якименко Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якименко Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якименко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дина Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван

Место жительства
Неизвестно
Калужская обл., Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якименко Сергей Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якименко Александр Иванович

Отец ребёнка: Якименко Иван

Рождение ребёнка
С 1915 по 1917

Дочь: Комиссарова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Якименко Иван

Смерть
Неизвестно

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