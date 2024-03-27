Аймалетдинов Ахмет
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аймалетдинов Равиль
Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия
Рождение ребёнка
07.01.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия
Рождение ребёнка
11.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия
Смерть
1985