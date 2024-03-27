Аймалетдинов Ахмет — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАймалетдинов Ахмет

Аймалетдинов Ахмет

Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аймалетдинов Равиль

Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия

Рождение ребёнка
07.01.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия

Рождение ребёнка
11.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аймалетдинова (Хамидуллина) Алия

Смерть
1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.