Володин Трофим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Володин Григорий Варфоломеевич
Мать: Володина Екатерина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Трофимовна
Мать ребёнка: Володина Пелагея
Рождение ребёнка
1821
Сын: Володин Кузьма Трофимович
Мать ребёнка: Володина Пелагея
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Гаврилова Ксения Володина
Мать ребёнка: Володина Пелагея
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Володина Пелагея
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анна Трофимовна
Мать ребёнка: Володина Пелагея
Смерть
Неизвестно