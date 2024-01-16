Емелин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емелин Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Емелина) Александра Евгеньевна

Мать ребёнка: Емелина (--) ?

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Емелина) Любовь Евгеньевна

Мать ребёнка: Емелина (--) ?

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.08.1908

Дочь: Хлопова, Бещева (Емелина) Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Емелина (--) ?

Пурлево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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