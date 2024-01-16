Емелин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емелина) Александра Евгеньевна
Мать ребёнка: Емелина (--) ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Емелина) Любовь Евгеньевна
Мать ребёнка: Емелина (--) ?
Рождение ребёнка
01.08.1908
Дочь: Хлопова, Бещева (Емелина) Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Емелина (--) ?
Пурлево, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно