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Иосиф Филатов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Филат

Мать: не указана

Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Иосифова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Иосифова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Соломанида Иосифова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Рождение ребёнка
10.08.1857

Сын: Феодор Иосифов

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Смерть
Неизвестно

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