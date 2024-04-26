Иосиф Филатов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Филат
Мать: не указана
Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Иванова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Татьяна Иосифова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Иосифова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Соломанида Иосифова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Рождение ребёнка
10.08.1857
Сын: Феодор Иосифов
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Данные из Ревизской сказки N10 от 28.05.1858г.
Смерть
Неизвестно