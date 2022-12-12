Архиреев Алексей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архиреев Алексей Павлович

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Место рождения

Полевской, Полевской, Свердловская область

Дата рождения

18.06.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1969

Отец: Архиреев Павел Иванович

Мать: не указана

Полевской, Полевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Архиреев Александр Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
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