Коробкина (Якименко) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Якименко Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гринько (Коробкина) Антонина
Отец ребёнка: Коробкин Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скворцова (Коробкина) Анна
Отец ребёнка: Коробкин Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробкин Александр
Отец ребёнка: Коробкин Ефим
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коробкин Фёдор
Отец ребёнка: Коробкин Ефим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробкин Ефим
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно