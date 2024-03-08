Коробкина (Якименко) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробкина (Якименко) Мария

Место рождения

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якименко Василий

Мать: не указана

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гринько (Коробкина) Антонина

Отец ребёнка: Коробкин Ефим

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скворцова (Коробкина) Анна

Отец ребёнка: Коробкин Ефим

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробкин Александр

Отец ребёнка: Коробкин Ефим

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коробкин Фёдор

Отец ребёнка: Коробкин Ефим

Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробкин Ефим

Смерть
Неизвестно
Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Садовое, Сарпинский муниципальный район, Республика Калмыкия

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