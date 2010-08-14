Осетров Николай Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетров Николай Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1928

Дата смерти

14.08.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928

Отец: Осетров Афанасий

Мать: Осетрова ?

Рождение ребёнка
16.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осетрова Мария Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Осетрова Мария Семёновна

Смерть
14.08.2010
Похороны
Неизвестно
Княжево, Егорьевск, Московская область
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