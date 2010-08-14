Осетров Николай Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1928
Дата смерти14.08.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1928
Отец: Осетров Афанасий
Мать: Осетрова ?
Рождение ребёнка
16.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осетрова Мария Семёновна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.11.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Осетрова Мария Семёновна
Смерть
14.08.2010
Похороны
Неизвестно
Княжево, Егорьевск, Московская область