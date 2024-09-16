Торопова Пелагия Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1848 по 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1874 по 1875
Дочь: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна
Отец ребёнка: Торопов Симеон Стефанов
Рождение ребёнка
С 1878 по 1879
Дочь: Торопова Прасковья Симеонова
Отец ребёнка: Торопов Симеон Стефанов
Рождение: Яковыр, Таловайский приход
Рождение ребёнка
С 1886 по 1887
Отец ребёнка: Торопов Симеон Стефанов
Яковыр, Тыловайский приход
Смерть
Неизвестно