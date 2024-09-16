Торопова Пелагия Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТоропова Пелагия Семенова

Торопова Пелагия Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1848 по 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1848 по 1849 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1848 по 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торопов Симеон Стефанов

Рождение ребёнка
С 1874 по 1875

Дочь: Тюлькина (Торопова) Анастасия Симеоновна

Отец ребёнка: Торопов Симеон Стефанов

Рождение ребёнка
С 1878 по 1879

Дочь: Торопова Прасковья Симеонова

Отец ребёнка: Торопов Симеон Стефанов

Рождение: Яковыр, Таловайский приход
Рождение ребёнка
С 1886 по 1887

Сын: Торопов Иван Симеонов

Отец ребёнка: Торопов Симеон Стефанов

Яковыр, Тыловайский приход
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.