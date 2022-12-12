Чернышев Аркадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышев Аркадий Иванович

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Место рождения

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

17.04.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.04.1992
Москва, город федерального значения Москва
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