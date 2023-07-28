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Науменко Антон Прокопьевич

Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.01.1914 ст.

Дата смерти

25.09.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Призыв на военную службу
12.05.1936
313 стрелковая дивизия; 521 стрелковый полк; Сибирский военный округ; 23 запасная стрелковая бригада; 03.09.1941; 131 армейский запасной стрелковый полк.
Смерть
25.09.1941
Звание: мл. лейтенант; лейтенант. Убит. Первичное захоронение: Карело-Финская ССР, Прионежский р-н., д. Бесовец.

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