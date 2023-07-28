Науменко Антон Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения17.01.1914 ст.
Дата смерти25.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Призыв на военную службу
12.05.1936
313 стрелковая дивизия; 521 стрелковый полк; Сибирский военный округ; 23 запасная стрелковая бригада; 03.09.1941; 131 армейский запасной стрелковый полк.
Смерть
25.09.1941
Звание: мл. лейтенант; лейтенант. Убит. Первичное захоронение: Карело-Финская ССР, Прионежский р-н., д. Бесовец.