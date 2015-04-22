Головина Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.02.1927
Дата смерти22.04.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1953
Отец ребёнка: Головин Пётр Филиппович
Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.09.1964
Дочь: Шлыкова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Головин Пётр Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2015