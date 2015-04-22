Головина Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.02.1927

Дата смерти

22.04.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

МЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1953

Сын: Головин Борис Петрович

Отец ребёнка: Головин Пётр Филиппович

Сиалеевский Майдан, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.09.1964

Дочь: Шлыкова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Головин Пётр Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Пётр Филиппович

Смерть
22.04.2015
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