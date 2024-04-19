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Кощеев Митрофан Поликарпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1832 по 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1832 по 1834

Отец: Кощеев Поликарп Карпов

Мать: Неонила Нестерова

Бракосочетание
25.01.1852 ст.

Жена: Фекла Афонасьевна

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Поручители: по жениху- кр-н д.Захаровской Власий Кощеев; по невесте- кр-не поч.Пестеровский Стефан Кощеев и Леонтий Старков
Рождение ребёнка
08.09.1853

Сын: Кощеев Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник Никандр Власов Кощеев
Рождение ребёнка
29.10.1854 ст.

Сын: Кощеев Косьма Митрованов

Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемник кр-н починка Пестеровский Логин Кощеев
Рождение ребёнка
01.12.1855 ст.

Сын: Кощеев Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна

Захаровцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Восприемник кр-н д.Захаровской Василий Поликарпович Кощеев
Рождение ребёнка
31.08.1857 ст.

Дочь: Кощеева Марфа Митрофанова

Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница из поч.Пестеровский кр-ая жена Евдокия Фаддеева Кощеева
Рождение ребёнка
04.11.1858 ст.

Дочь: Кощеева Матрона Митрофанова

Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Восприемница крестьянская девица Дарья Викторова Старкова
Рождение ребёнка
21.09.1860 ст.

Дочь: Кощеева Ефросинья Митрофанова

Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна

Захаровская, Котельнический уезд, Вятская губерния
восприемница из д.Захаровской кр-ая девица Анисья Кириллова Навалихина
Смерть
Неизвестно
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