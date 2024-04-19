Кощеев Митрофан Поликарпович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1832 по 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
С 1832 по 1834
Отец: Кощеев Поликарп Карпов
Мать: Неонила Нестерова
Бракосочетание
25.01.1852 ст.
Жена: Фекла Афонасьевна
Поручители: по жениху- кр-н д.Захаровской Власий Кощеев; по невесте- кр-не поч.Пестеровский Стефан Кощеев и Леонтий Старков
Рождение ребёнка
08.09.1853
Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна
Восприемник Никандр Власов Кощеев
Рождение ребёнка
29.10.1854 ст.
Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна
восприемник кр-н починка Пестеровский Логин Кощеев
Рождение ребёнка
01.12.1855 ст.
Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна
Восприемник кр-н д.Захаровской Василий Поликарпович Кощеев
Рождение ребёнка
31.08.1857 ст.
Дочь: Кощеева Марфа Митрофанова
Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна
Восприемница из поч.Пестеровский кр-ая жена Евдокия Фаддеева Кощеева
Рождение ребёнка
04.11.1858 ст.
Дочь: Кощеева Матрона Митрофанова
Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна
Восприемница крестьянская девица Дарья Викторова Старкова
Рождение ребёнка
21.09.1860 ст.
Дочь: Кощеева Ефросинья Митрофанова
Мать ребёнка: Фекла Афонасьевна
восприемница из д.Захаровской кр-ая девица Анисья Кириллова Навалихина
Смерть
Неизвестно