Глазырина Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1789
Сын: Глазырин Иосиф Феоктистович
Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Попова Неонила Феоктистовна
Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич
Рождение ребёнка
1792 ст.
Сын: Глазырин Архип Феоктистович
Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич
Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1797
Сын: Глазырин Никита Феоктистович
Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Глазырин Иван Феоктистович
Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно