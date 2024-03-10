Глазырина Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глазырина Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1789

Сын: Глазырин Иосиф Феоктистович

Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Попова Неонила Феоктистовна

Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич

Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Глазырин Архип Феоктистович

Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич

Ключи, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Глазырин Никита Феоктистович

Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Глазырин Иван Феоктистович

Отец ребёнка: Глазырин Феоктист Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазырин Феоктист Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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