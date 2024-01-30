Смелкова (Беляева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.10.2002
Муж: скрыто настройками приватности
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.05.2003
Дочь: Смелкова Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности