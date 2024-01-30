Смелкова (Беляева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смелкова (Беляева) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.10.2002

Муж: скрыто настройками приватности

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.05.2003

Дочь: Смелкова Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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