Буленко Николай Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.
Сын: Буленко Николай Николаевич
Мать ребёнка: Буленко Мелания Кузьминична
Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1902 ст.
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Мещанин города Темрюк Темрюкского отдела Кубанской области.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно