Буленко Николай Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буленко Николай Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1902 ст.

Сын: Буленко Николай Николаевич

Мать ребёнка: Буленко Мелания Кузьминична

Запись о рождении сделана в метрической книге церкви города Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1902 ст.
Темрюк, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край
Мещанин города Темрюк Темрюкского отдела Кубанской области.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буленко Мелания Кузьминична

Смерть
Неизвестно
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