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Толок Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1987

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Толок Михаил

Мать: Толок Наталья Ивановна

Бракосочетание
Между 1941 и 1946

Жена: Толок Наталья Петровна

Рождение ребёнка
15.03.1946

Дочь: Толок Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Толок Наталья Петровна

Рождение ребёнка
25.01.1948

Дочь: Дуган Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Толок Наталья Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987
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