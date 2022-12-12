Толок Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1987
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Толок Михаил
Мать: Толок Наталья Ивановна
Бракосочетание
Между 1941 и 1946
Жена: Толок Наталья Петровна
Рождение ребёнка
15.03.1946
Дочь: Толок Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Толок Наталья Петровна
Рождение ребёнка
25.01.1948
Дочь: Дуган Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Толок Наталья Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1987