Ломовцева (Голова) Надежда Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломовцева (Голова) Надежда Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1895 ст.

Муж: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.

Дочь: Ломовцева Клавдия Матвеева

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.

Дочь: Ломовцева Анна Матвеева

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1899 ст.

Дочь: Ломовцева Вера Матвеева

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ломовцев Виктор Матвеев

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Ломовцев Александр Матвеев

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Ломовцева Анастасия Матвеева

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.09.1910 ст.

Сын: Ломовцев Виктор Матвеев

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
09.06.1912 ст.

Сын: Ломовцев Алексей Матвеев

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.

Дочь: Ломовцева Екатерина Матвеева

Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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