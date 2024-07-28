Ломовцева (Голова) Надежда Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
22.12.1895 ст.
Дочь: Ломовцева Клавдия Матвеева
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
14.08.1897 ст.
Дочь: Ломовцева Анна Матвеева
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
02.09.1899 ст.
Дочь: Ломовцева Вера Матвеева
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
1907
Сын: Ломовцев Александр Матвеев
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Ломовцева Анастасия Матвеева
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
02.09.1910 ст.
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
09.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Рождение ребёнка
02.11.1913 ст.
Дочь: Ломовцева Екатерина Матвеева
Отец ребёнка: Ломовцев Матвей Абрамов
Смерть
Неизвестно