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Шестакова Дарья Гавриловна

Место рождения

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

19.03.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1879

Дочь: Лапшина Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
10.03.1884

Сын: Шестаков Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Шестаков Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Шестаков Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Рождение
19.03.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Яков Владимирович

Смерть
Неизвестно
Большое Субботино, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
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