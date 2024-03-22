Шестакова Дарья Гавриловна
Место рождения
Дата рождения19.03.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.04.1879
Дочь: Лапшина Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович
Рождение ребёнка
10.03.1884
Сын: Шестаков Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Шестаков Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Шестаков Яков Владимирович
Рождение
19.03.1954
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно