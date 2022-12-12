Камчатная Екатерина
Место рождения
Дата рожденияС 1840 по 1841
Дата смертиС 1939 по 1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камчатный Егор
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камчатный Иван
Отец ребёнка: не указан
Репрессирован в 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Камчатный Михаил
Отец ребёнка: не указан
Смерть
С 1939 по 1940