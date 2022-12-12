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Камчатная Екатерина

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Место рождения

Казенно-Кужорский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

С 1840 по 1841

Дата смерти

С 1939 по 1940

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1840 по 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Казенно-Кужорский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камчатный Егор

Отец ребёнка: не указан

Казенно-Кужорский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камчатный Иван

Отец ребёнка: не указан

Казенно-Кужорский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Репрессирован в 1945
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камчатный Михаил

Отец ребёнка: не указан

Казенно-Кужорский, Кошехабльский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
С 1939 по 1940
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