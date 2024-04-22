Агарков Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1950
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Агарков Михаил
Мать: наталья
Рождение ребёнка
19.08.1931
Дочь: Агаркова Елизовета Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Агаркова Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Агаркова Любовь Федоровна
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Надя
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агаркова Лиза
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна
Смерть
1950
призвали 1943 102/сп 307сд