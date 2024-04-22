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Агарков Федор Михайлович

Место рождения

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

1897

Дата смерти

1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Агарков Михаил

Мать: наталья

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
19.08.1931

Дочь: Агаркова Елизовета Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Агаркова Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1936

Дочь: Агаркова Любовь Федоровна

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна

Алексеевка, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Надя

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агаркова Лиза

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агарков Иван Федорович

Мать ребёнка: Кузнецова Устинья Федоровна

Смерть
1950
призвали 1943 102/сп 307сд
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