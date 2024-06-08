Абейдуллин Негаметулла 1806 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абейдуллин Негаметулла

Место рождения

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Уразметьев Абейдулла (Гөбәйдулла)

Мать: Мазитова Гулемхана

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сайфутдинова Гульзяфа

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Негаметуллина Фатыма

Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Сын: Негаметуллин Гафиятулла

Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Негаметуллина Гаинизямала

Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Негаметуллина Гаиникамала

Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Негаметуллина Шафкикамаль

Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Негаметуллина Шамсигадиян

Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Негаметуллин Муса

Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа

Старое Альметьево, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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