Абейдуллин Негаметулла
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сайфутдинова Гульзяфа
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Негаметуллина Фатыма
Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа
Рождение ребёнка
1843
Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Негаметуллина Гаинизямала
Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Негаметуллина Гаиникамала
Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Негаметуллина Шафкикамаль
Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Негаметуллина Шамсигадиян
Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа
Рождение ребёнка
1855
Сын: Негаметуллин Муса
Мать ребёнка: Сайфутдинова Гульзяфа
Смерть
Неизвестно