Габдулина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.08.1960
Сын: Габдулин Сергей Рафаилович
Отец ребёнка: Габдулин Рафаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Габдулина Марина Рафаиловна
Отец ребёнка: Габдулин Рафаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габдулин Михаил Рафаилович
Отец ребёнка: Габдулин Рафаил
Смерть
Неизвестно