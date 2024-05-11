Бариева Сайма Габдульбаровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бариева Сайма Габдульбаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закиров Габдульбар

Мать: Гайтабика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Ильхам Расимович

Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатхуллин Ильнур Расимович

Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатхуллина Лилия Расимовна

Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)

Рождение ребёнка
02.04.1976

Дочь: Фатхуллина Гульназ Расимовна

Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)

Смерть
2007

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