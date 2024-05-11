Бариева Сайма Габдульбаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2007
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Закиров Габдульбар
Мать: Гайтабика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Ильхам Расимович
Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатхуллин Ильнур Расимович
Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатхуллина Лилия Расимовна
Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)
Рождение ребёнка
02.04.1976
Дочь: Фатхуллина Гульназ Расимовна
Отец ребёнка: Фатхуллин Расим Гилязов (Гилячтинович)
Смерть
2007