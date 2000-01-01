(Сайдашева) Сахапжанат — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сайдашева) Сахапжанат

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1904

Отец: Хисмутдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мулламухамет

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мулламухамет

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулламухамет

Смерть
Неизвестно
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