(Сайдашева) Сахапжанат
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1904
Отец: Хисмутдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мулламухамет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мулламухамет
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мулламухамет
Смерть
Неизвестно