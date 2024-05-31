Гончаров Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1928 и 1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Варенцова) Эрлена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гончарова (Варенцова) Эрлена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова (Варенцова) Эрлена

Смерть
Неизвестно

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