Осинкин Агафон Титович
Место рождения(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Дата рождения20.08.1846
Дата смерти1921
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
20.08.1846
Отец: Осинкин Тит Титович
Мать: Осинкина Первая Тита
(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Бракосочетание
25.05.1879
Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1880
Сын: Осинкин Степан Агафонович
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.12.1882
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.06.1885
Дочь: Киселёва Акилина Агафоновна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.06.1888
Дочь: Санникова Юлиана Агафоновна
Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна
(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1921
(ранее Камбарская волость, Сарапульский уезд, Пермская область, РСФСР)