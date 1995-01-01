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Осинкин Агафон Титович

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Место рождения

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)

Дата рождения

20.08.1846

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1846

Отец: Осинкин Тит Титович

Мать: Осинкина Первая Тита

(ранее Галановский приказ, Сарапульский уезд, Вятская губерния)
Бракосочетание
25.05.1879

Жена: Осинкина Параскева Иларионовна

Пророко-Ильинская церковь
Рождение ребёнка
22.03.1880

Сын: Осинкин Степан Агафонович

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
27.12.1882

Сын: Осинкин Пётр Агафонович

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
09.06.1885

Дочь: Киселёва Акилина Агафоновна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Рождение ребёнка
16.06.1888

Дочь: Санникова Юлиана Агафоновна

Мать ребёнка: Осинкина Параскева Иларионовна

(ранее Мазунинская волость, Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1921
(ранее Камбарская волость, Сарапульский уезд, Пермская область, РСФСР)
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