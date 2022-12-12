Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Антоновна

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Место рождения

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1784

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1752 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасс, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Никита Демидович

Отец ребёнка: Демид Иванович

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евдокия Демидовна

Отец ребёнка: Демид Иванович

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Платон Демидович

Отец ребёнка: Демид Иванович

Гулево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Демид Иванович

Смерть
1784
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