Ксения Антоновна
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1784
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Сын: Никита Демидович
Отец ребёнка: Демид Иванович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евдокия Демидовна
Отец ребёнка: Демид Иванович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Платон Демидович
Отец ребёнка: Демид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Демид Иванович
Смерть
1784