Самоцветов (Самответ) Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти22.01.1962
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Рождение ребёнка
1919
Сын: Самоцветов Игнатий Владимирович
Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична
Рождение ребёнка
19.08.1921
Дочь: Рубцова Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична
Рождение ребёнка
07.04.1923
Дочь: Самоцветова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична
Рождение ребёнка
01.09.1925
Дочь: Самоцветова Вера Владимировна
Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Самоцветова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична
Рождение ребёнка
28.09.1932
Сын: Самоцветов Семен Владимирович
Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична
Смерть
22.01.1962