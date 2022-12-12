Самоцветов (Самответ) Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самоцветов (Самответ) Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

22.01.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Самоцветов Василий Павлович

Мать: Самоцветова Марфа Павловна

Рождение ребёнка
1919

Сын: Самоцветов Игнатий Владимирович

Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
19.08.1921

Дочь: Рубцова Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
07.04.1923

Дочь: Самоцветова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.09.1925

Дочь: Самоцветова Вера Владимировна

Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Самоцветова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Рождение ребёнка
28.09.1932

Сын: Самоцветов Семен Владимирович

Мать ребёнка: Самоцветова Елена Фаминична

Редьки, Дубровенский район, Витебская область
Смерть
22.01.1962
Редьки, Дубровенский район, Витебская область
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