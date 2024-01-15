Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пугин Леонтий Анисимович

Рождение ребёнка
1820

Сын: Пугин Никита Леонтьев

Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев

Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Пугин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пугин Архип Леонтьевич

Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Пугин Аверкий Леонтьевич

Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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