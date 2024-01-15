Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пугин Евсевий (Евстафий) Леонтьев
Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Пугин Леонтий Анисимович
Смерть
Неизвестно