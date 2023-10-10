Кривова Татьяна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривова Татьяна Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
07.03.1966

Сын: Кривов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Кривов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
14.01.1968

Дочь: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Кривов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.02.1972

Сын: Кривов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Кривов Николай Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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