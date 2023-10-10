Кривова Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.03.1966
Сын: Кривов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Кривов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
14.01.1968
Дочь: Карпухина (Кривова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Кривов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.02.1972
Сын: Кривов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Кривов Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно