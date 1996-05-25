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Хабаров Реворий Гаврильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1938

Дата смерти

25.05.1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938

Отец: Хабаров Гавриил Тимофеевич

Мать: Хабарова Анна Гаврильевна

Рождение ребёнка
19.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Дария Егоровна

Рождение ребёнка
21.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабарова Дария Егоровна

Смерть
25.05.1996

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