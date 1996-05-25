Хабаров Реворий Гаврильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1938
Дата смерти25.05.1996
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1938
Рождение ребёнка
19.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабарова Дария Егоровна
Рождение ребёнка
21.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабарова Дария Егоровна
Смерть
25.05.1996