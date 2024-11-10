Кисурин Василий Васильевич 01.01.1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кисурин Василий Васильевич

Место рождения

Никольское

Дата рождения

01.01.1852

Дата смерти

01.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

оГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852

Отец: Кисурин Василий Иванович

Мать: Кисурина Параскева Тимофеевна

Никольское
Рождение ребёнка
24.07.1874 ст.

Сын: Кисурин Степан Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Кисурин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Кисурина (Козлова) Меланья Филипповна

Никольское, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.11.1884 ст.

Сын: Кисурин Казьма Васильевич

Мать ребёнка: Кисурина (Козлова) Меланья Филипповна

Никольское, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
01.05.1886

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