Кисурин Василий Васильевич
Место рожденияНикольское
Дата рождения01.01.1852
Дата смерти01.05.1886
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1852
Никольское
Рождение ребёнка
24.07.1874 ст.
Сын: Кисурин Степан Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Кисурин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Кисурина (Козлова) Меланья Филипповна
Рождение ребёнка
05.11.1884 ст.
Сын: Кисурин Казьма Васильевич
Мать ребёнка: Кисурина (Козлова) Меланья Филипповна
Смерть
01.05.1886