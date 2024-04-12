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Сагитов Мухтар Гареевич

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Место рождения

Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

07.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: Сагитов Мухаметгарей Салимович

Мать: Сагитова Минзиган Сахип-Гареевна

Семенкино, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.09.1942
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Орловка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Сталинградская ныне Волгоградская обл., Городищенский р-н, Орловский с/с, с. Орловка, северо-восточнее, 6 км, балка Сухая Мечетка
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