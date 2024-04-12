Сагитов Мухтар Гареевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1917
Дата смерти07.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Смерть
07.09.1942
Причина смерти: убит
Похороны
Неизвестно
Орловка, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Сталинградская ныне Волгоградская обл., Городищенский р-н, Орловский с/с, с. Орловка, северо-восточнее, 6 км, балка Сухая Мечетка