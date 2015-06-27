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Дегтярёв Арсений Николаевич
Дегтярёв Арсений Николаевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.06.2015
Пол
Мужской
Отец
Дегтярёв Николай Николаевич
1985 г.р.
Мать
Дегтярёва (Игумнова) Екатерина Анатольевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.2015
Отец:
Дегтярёв Николай Николаевич
Мать:
Дегтярёва Екатерина Анатольевна
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