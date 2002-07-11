Мехоношин Петр Сафонович
Место рожденияAlexandrovsk, Perm Krai, Russia
Дата рождения21.06.1886
Дата смерти19.09.1937
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Alexandrovsk, Perm Krai, Russia
Место происхождения: завод Александровский
Крещение
29.06.1886
Спасо-Преображенская церковь, Соликамский уезд, Александровский завод
Godparents:Петр Луканин и Евдокия Казанцева
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Козлова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Мехоношина Елизавета Яковлевна
Александровск, Пермский край, Россия
Актовая запись о рождении №251 от 17.12.1929 по Александровскому поселковому совету Кизеловского района Уральской области
Рождение ребёнка
15.12.1929
Дочь: Козлова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Мехоношина Елизавета Яковлевна
Место жительства
Около 1929
Арест
06.08.1937
Александровск
Место ареста скорей всего г. Кизел, но в документах указано Александровск | Дата ареса: 06.08.1937 Дата осуждения: 15.09.1937 Обвинение: антисоветская агитация, терр. намер. Приговор: высшая мера нака... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
В известковом карьере, потом сторож
Смерть
19.09.1937
Екатеринбург, Ново-Московский тракт (12й км)
Причина смерти: Расстрел | http://ekmemorial.com/12-kilometr/martirolog/karta.html