Лаптева Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Лаптев Фëдор Алексеевич
Рождение ребёнка
05.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лаптев Фëдор Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно