Лаптева Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лаптева Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Лаптев Николай Фëдорович

Отец ребёнка: Лаптев Фëдор Алексеевич

Рождение ребёнка
05.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаптев Фëдор Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Фëдор Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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