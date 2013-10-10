Филиппова Марина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1966
Дата смерти10.10.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Андрей Борисович
Смерть
10.10.2013
Балашиха, Балашиха, Московская область