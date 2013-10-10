Филиппова Марина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Марина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1966

Дата смерти

10.10.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Андрей Борисович

Смерть
10.10.2013
Балашиха, Балашиха, Московская область

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