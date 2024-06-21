Уракова Фёкла Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уракова Фёкла Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1792

Дата смерти

До 1821

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1793 г.р.

Дети

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен по ИВ 1812 года.
Бракосочетание
До 1808

Муж: Ураков Иван Фролов

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Ураков Андрей Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Фролов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
08.01.1813
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в ИВ 1812 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-876, лист 954об., №857)
Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Ураков Феоктист (Фетис) Иванов

Отец ребёнка: Ураков Иван Фролов

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 30 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 169, №24).
Смерть
До 1821
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Отсутствует в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 262, №23)

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