Уракова Фёкла Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1792
Дата смертиДо 1821
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен по ИВ 1812 года.
Бракосочетание
До 1808
Муж: Ураков Иван Фролов
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Сын: Ураков Андрей Иванов
Отец ребёнка: Ураков Иван Фролов
Год рождения вычислен по РС 1811
Упоминание
08.01.1813
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 19 лет в ИВ 1812 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-876, лист 954об., №857)
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Ураков Феоктист (Фетис) Иванов
Отец ребёнка: Ураков Иван Фролов
Год рождения вычислен по РС 1816
Упоминание
?.03.1816
Упоминается в возрасте 30 лет в РС 1816 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-659, лист 169, №24).
Смерть
До 1821
Отсутствует в РС 1834 года деревни Большое Копылово (ЦГАКО 176-2-957, лист 262, №23)